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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Abschied und Neuanfang

BetaStaffel 3Folge 12vom 15.04.2026
Abschied und Neuanfang

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 12: Abschied und Neuanfang

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Grace ist nicht begeistert über den schnellen Entschluss ihrer Tochter, John heiraten zu wollen. Sie befürchtet, dass Maryellen die gleichen Fehler macht wie sie. Als Paul nach der Hochzeitsfeier Cedar Cove verlassen will, möchte Olivia die Gründe dafür wissen - und Paul gesteht ihr seine Liebe zu ihr ...

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