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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Schlag auf Schlag

BetaStaffel 3Folge 7vom 15.04.2026
Schlag auf Schlag

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 7: Schlag auf Schlag

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Jack passt es gar nicht, dass Olivia und Paul eine große Sympathie füreinander hegen. Vorerst scheint er jedoch vergebens um sie zu kämpfen, zumal Olivia eifersüchtig auf Alex ist. Als Paul auch noch Besuch von seiner Schwester Liz bekommt und diese darauf brennt, die attraktive Richterin kennenzulernen, streut Liz noch mehr Salz in die offene Wunde ...

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