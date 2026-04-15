Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 9: Machtkämpfe
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Jack bezieht Olivia in seinen Plan ein, das Stellenangebot beim Seattle Courier anzunehmen. Diese sichert ihm ihre Rückendeckung zu. Als Jeri begreift, dass Jack ihren Job übernehmen wird, wird seine Loyalität auf die Probe gestellt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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