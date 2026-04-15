Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 10: Gemeinsam oder Einsam
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia und Maryellen planen die Brautparty für Grace. Doch diese macht es den beiden durch ihren Kontrollzwang nicht einfach. Jack will auch als Chefredakteur weiterhin schreiben können, weshalb er mit Dave in einen Konflikt gerät. Wird sich Jacks Hartnäckigkeit auszahlen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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