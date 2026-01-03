Leichte Sprache - Höhen-Challenge an der TalsperreJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 03.01.2026: Leichte Sprache - Höhen-Challenge an der Talsperre
29 Min.Folge vom 03.01.2026
Eine Sendung voller Herausforderungen: Moderator Kevin muss auf der Rappbode Talsperre in extremer Höhe gleich zwei Challenges machen. Das Team muss in 30 Minuten drei Fische angeln und Kim muss sich im yoin Dreikampf beweisen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© abm inclumedia e.V.