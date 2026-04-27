Leichte Sprache: Challenge S2026 E5Jetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 27.04.2026: Leichte Sprache: Challenge S2026 E5
29 Min.Folge vom 27.04.2026
In einer neuen Ausgabe von yoin, dem inklusiven Magazin für Menschen mit und ohne Behinderung gibt es wieder spektakuläre Challenges für unsere Moderator:innen. So muss Kim unter anderem einen Vodka Martini auf einer Riesenschaukel mixen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.