Kunst und Kultur in und um RosenheimJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 30.03.2026: Kunst und Kultur in und um Rosenheim
29 Min.Folge vom 30.03.2026
Stix erkundet in dieser Folge Rosenheim und Umgebung. Mit der Zahnradbahn geht`s auf den Wendelstein zu einer atemberaubenden Aussicht. Außerdem besucht er Schloss Herrenchiemsee, die Titanic-Ausstellung im Lokschuppen und Künstlerin Anja Zeilinger.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© abm inclumedia e.V.