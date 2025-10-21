Staffel 1Folge 10vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 10: Ich beeile mich, ich bin fast schon fertig!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie versucht, Lola dazu zu bringen, sich zu beeilen, sonst kommen sie zu spät zur Schule. Aber Lola findet es sehr schwer, sich zu beeilen, wenn sie vom Ausmalen, tanzenden Wolken, Himmelshüpfen auf musikalischen Gehwegen und hysterisch lachenden Igeln abgelenkt wird.
Charlie und Lola
