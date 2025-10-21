Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 18vom 21.10.2025
12 Min.Folge vom 21.10.2025

Lola findet beim Zähneputzen eine Spinne im Waschbecken – und sie mag Spinnen überhaupt nicht. Charlie versucht ihr zu zeigen, dass manche Spinnen harmlos sind und sogar unsere Freunde sein können. Schon bald hat Lola den kleinen Krabbler ins Herz geschlossen, nennt ihn Sidney und hält ihn als Haustier. Nachdem sie Sidney draußen freigelassen haben, ändert sich das Wetter, und Lola macht sich Sorgen, was wohl mit ihrem neuen kleinen Freund passieren könnte.

