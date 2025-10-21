Staffel 1Folge 12vom 21.10.2025
Das wunderbarste Picknick auf der ganzen weiten WeltJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 12: Das wunderbarste Picknick auf der ganzen weiten Welt
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola planen ein Picknick zusammen mit Marv und Lotta, aber das Picknick fällt ins Wasser, als das Wetter die Erwartungen der Kinder übertrifft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions