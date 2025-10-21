Staffel 1Folge 14vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 14: Es ist ein Geheimnis…
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Heute hat Charlie Geburtstag, und Lola weiß genau, was die Überraschung ist. Wird sie es schaffen, sich zurückzuhalten und nichts zu verraten, damit die Überraschung nicht verdorben wird?
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions