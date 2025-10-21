Staffel 1Folge 3vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 3: Ich bin nicht müde und ich gehe ganz bestimmt nicht ins Bett
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie muss Lola fürs Bett fertig machen, aber Lola behauptet, sie sei überhaupt nicht müde. Sie ist viel zu beschäftigt damit, rosa Erdbeermilch mit Tigern zu trinken, sich mit einem Löwen die Zähne zu putzen, mit einem Wal in der Badewanne zu spielen und mit ein paar Disco-Hunden zu tanzen.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions