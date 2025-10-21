Staffel 1Folge 23vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 23: Ich bin viel zu extrem beschäftigt
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola spielt Sekretärin, Kellnerin, Zahnärztin und Bibliothekarin – viel zu beschäftigt, um mit Lotta, Charlie oder Soren Lorenson zu spielen. Doch Charlies neues Kartenspiel „Mix-Up Flip-Flop“ ist sehr verlockend.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions