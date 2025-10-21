Staffel 1Folge 25vom 21.10.2025
Meine kleine StadtJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 25: Meine kleine Stadt
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola spielen mit ihrem neuen „Baue deine eigene Stadt“-Spielset. Charlie möchte Flughäfen bauen und mit Aliens spielen, Lola möchte zeichnen und einen Zoo bauen. Können sie teilen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions