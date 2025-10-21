Staffel 1Folge 26vom 21.10.2025
Folge 26: Aber ich bin ein Alligator
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola bekommt von Oma und Opa ein Alligator-Kostüm und will es nie wieder ausziehen. Doch eine Schulaufführung steht bevor, und Charlie sorgt sich, dass Lola sich blamieren könnte.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions