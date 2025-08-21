Chateau Impossible
Folge vom 21.08.2025: Dornröschen im Turmzimmer
44 Min.Folge vom 21.08.2025
Daphne und Ian wagen sich an ihr erstes großes Renovierungsprojekt im Schloss und möchten den alten Glockenturm in eine luxuriöse Schlafsuite verwandeln. Doch der Turm steckt voller Herausforderungen: morsche Dachbalken, marode Mauern und das Risiko, dass ein Sturm das Vorhaben gefährlich verzögert. Trotz aller Widrigkeiten träumen sie davon, den historischen Ort in ein romantisches Rückzugszimmer zu verwandeln, das dem Märchen von Dornröschen alle Ehre macht.
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.