Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chateau Impossible

Badezimmer für Märchenprinzen

HGTVFolge vom 04.09.2025
Badezimmer für Märchenprinzen

Badezimmer für MärchenprinzenJetzt kostenlos streamen

Chateau Impossible

Folge vom 04.09.2025: Badezimmer für Märchenprinzen

45 Min.Folge vom 04.09.2025

Nach der Verwandlung ihres Turmzimmers steht für Daphne und Ian das nächste Projekt an: ein luxuriöses Badezimmer. Ein durch Wasserschäden gezeichneter Raum ohne jegliche Anschlüsse wird zur royalen Wohlfühloase umgebaut. Dafür setzen sie auf eine aufwendige Renovierung, stilvolles Interior und viel Liebe zum Detail.

Alle verfügbaren Folgen