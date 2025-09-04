Badezimmer für MärchenprinzenJetzt kostenlos streamen
Chateau Impossible
Folge vom 04.09.2025: Badezimmer für Märchenprinzen
45 Min.Folge vom 04.09.2025
Nach der Verwandlung ihres Turmzimmers steht für Daphne und Ian das nächste Projekt an: ein luxuriöses Badezimmer. Ein durch Wasserschäden gezeichneter Raum ohne jegliche Anschlüsse wird zur royalen Wohlfühloase umgebaut. Dafür setzen sie auf eine aufwendige Renovierung, stilvolles Interior und viel Liebe zum Detail.
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.