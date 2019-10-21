Check Check
Folge 2: Die Plage
24 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 6
Jan hat sich entschieden, in Simmering zu bleiben, um seinen Vater Udo fortan zu betreuen und den Job am Flughafen anzunehmen. Als das Rollfeld von einer Kaninchen-Plage heimgesucht wird, beschließt Harald, den Tieren den Garaus zu machen. Während sich Harald, Ingrid und Ertu - begleitet vom Kampffrettchen Gonzo - auf die Jagd machen, muss sich Jan nicht nur die aufdringliche Samira vom Leib halten, sondern auch seine aufgebrachten Investoren in Berlin besänftigen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben