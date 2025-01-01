Zum Inhalt springenBarrierefrei
Check Check
Staffel 1Folge 6
Altlasten
Folge 6: Altlasten

25 Min.Ab 6

Jans Berliner Kumpel Daniel hat einen Besuch in Simmering angekündigt, um sein in das Algenburger-Projekt investierte Geld von Jan zurückzufordern. Um nicht als völliger Looser dazustehen, behauptet Jan, die Algenburger seien der Renner am Flughafen, und er werde Daniel das Geld in den nächsten Tagen übergeben können. Leider ist das eine dreiste Lüge.

