Check Check
Folge 3: Chancen
24 Min.
Die Langeweile auf dem Flughafen Simmering wird überraschend durch die Ankunft einer Privatmaschine unterbrochen. Das Team vermutet einen Prominenten unter den Passagieren, die es bis zur Behebung eines technischen Problems zu bespaßen gilt - doch weit gefehlt. Derweil trifft Jan auf eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die an seine Idee mit den Algenburgern glaubt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben