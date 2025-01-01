Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Baby

Folge 9: Das Baby

25 Min.

Es ist Ferienbeginn und Vatertag. Als der große Ansturm am Flughafen abgearbeitet ist, kehrt wieder Ruhe ein. Doch plötzlich schreit ein Baby; die Eltern haben es in der Hektik des Abfluges vergessen. Sabine versucht, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, damit der Flieger umkehrt - jedoch vergeblich.

