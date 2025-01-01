Check Check
Folge 8: Das Simmering Syndrom
23 Min.Ab 6
Als Harald am Flughafen auf seinen Erzrivalen Sven trifft, ist er kaum mehr zu halten. Er will ihm unbedingt eins auswischen und verhindern, dass Sven die Reise nach Mallorca antreten kann. Ein abgelaufener Ausweis scheint da ein guter Anlass zu sein. Jan versucht, alles um Sven zu helfen, doch er macht einen fatalen Fehler: Sven verträgt den Alkohol nicht, den Jan ihm anbietet, und die Situation gerät völlig außer Kontrolle.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben