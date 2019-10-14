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Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

75er Ferrari Dino 308 GT4

DMAXFolge vom 14.10.2019
75er Ferrari Dino 308 GT4

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Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

Folge vom 14.10.2019: 75er Ferrari Dino 308 GT4

44 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 12

Ein 70er-Jahre-Klassiker mit Achtzylindermotor und 225 PS: Chris und Mäx haben beim Auftakt der zweiten Staffel einen seltenen Ferrari Dino 308 GT4 an der Angel. Der italienische Sportwagen wird bei Sammlern immer beliebter, deshalb könnte sich der Deal für die Autoexperten auszahlen. Aber handelt es sich beim Lack tatsächlich um die Originalfarbe oder wurde hier ein Unfallschaden vertuscht? Für fällige Wartungsarbeiten fallen zudem weitere Kosten an, die das Budget der Oldtimer-Spezialisten belasten. Deshalb bleibt abzuwarten, ob der Einkauf am Ende Profit abwirft.

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