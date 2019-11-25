Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 25.11.2019
Folge vom 25.11.2019: 69er VW T2

45 Min.
Ab 12

Bei der Jagd nach vielversprechenden Oldtimern fokussieren sich Chris und Mäx in dieser Folge auf einen Klassiker der Marke Volkswagen. Denn nachdem die Preise für den T1 schon vor Jahren durch die Decke gegangen sind, steigt jetzt auch die Kurve des T2 deutlich an. Sprich: Hier winkt ein lukratives Geschäft. Aber die Suche nach Ersatzteilen für die zweite Generation des legendären „Bulli“ gestaltet sich schwierig. Wenn die Kfz-Experten keine passende Hinterachse für ihr Modell auftreiben, können sie es nicht gewinnbringend an den Mann bringen.

