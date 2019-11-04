Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 04.11.2019: 88er BMW E30 Cabrio
45 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 12
Ein Kunde aus Mallorca hat bei den Oldtimer-Spezialisten vor Jahren einen BMW E30 gekauft. Aber der Wagen ist mittlerweile ziemlich runtergerockt. Die Antriebswellen und Traggelenke sind ausgeschlagen. Außerdem müssen die kaputte Heckscheibe und der leistungsschwache Motor ausgetauscht werden. Das Budget für die Reparaturarbeiten beträgt maximal 9000 Euro, aber das 80er-Jahre-Modell der Bayerische Motoren Werke ist auf dem Markt zunehmend gefragt. Deshalb krempeln Chris und Mäx in der Werkstatt die Ärmel hoch und stürzen sich in die Arbeit.
