Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

78er Pontiac Firebird Trans Am

DMAX Folge vom 28.10.2019
45 Min. Ab 12

Die Oldtimer-Spezialisten haben in der Nähe von Bamberg einen Pontiac Firebird Trans Am, Baujahr 1978, aufgetan. Das Pony Car genießt bei Liebhabern Kultstatus. Aber der Zustand des Vehikels lässt sehr zu wünschen übrig. Die Sitze liegen zerschlissen im Innenraum, das Armaturenbrett und die Mittelkonsole wurden nachträglich mit Kunstleder bezogen und der Antrieb scheint nicht original zu sein. Der patinierte Vogel auf der Motorhaube ist möglicherweise das Wertvollste an dem Wagen. Können Chris und Mäx aus dem Fund trotzdem Profit schlagen?

