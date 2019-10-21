Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 21.10.2019: 69er Jaguar XJ6 Serie 1
45 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 12
In dieser Folge haben Chris und Mäx eine britische Limousine aus dem Jahr 1969 im Fokus. Der Jaguar XJ6 der ersten Serie kommt mit 2,8-Liter-Motor, 142 PS und Viergang-Automatik daher. So weit, so gut: Aber wie viel Geld muss man in den betagten Oldtimer investieren, damit er sich ohne Panne von A nach B bewegt? Das Budget von Eigentümer Steffen ist mit 7500 Euro eher knapp bemessen - große Sprünge sind damit nicht drin. Um böse Überraschungen zu vermeiden, nehmen die Autokenner das Vehikel deshalb vor der Restauration gründlich unter die Lupe.
