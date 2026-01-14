Cocco Bill und die PerückenbandeJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 1: Cocco Bill und die Perückenbande
Cocco Bill reitet mit seinem Pferd Slowtrot durch die Wüste, als er auf den kleinen Indianer Chicken Eye trifft. Dieser möchte unbedingt erwachsen sein und versucht, Cocco Bill zu skalpieren, was ihm natürlich nicht gelingt. Cocco Bill und sein Pferd treffen auch auf einen Sänger, der skalpiert wurde und sich ohne Haare nicht traut, aufzutreten. Sie finden außerdem heraus, daß der Indianer, der den Sänger skalpiert hat - sein Name ist Vagrant Arrow - zusammen mit Bob La Move und Bunz Barabunz versucht, einen Krieg anzuzetteln. Die Indianer würden alle Einwohner der Stadt skalpieren, und die Bösewichter könnten danach für teures Geld ihre Perücken verkaufen. Aber Cocco Bill kommt hinter die Verschwörung und schafft es, die Stadt zu retten. Die Band kann auftreten und Cocco Bill trifft zu guter Letzt noch einmal auf Chicken Eye.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick