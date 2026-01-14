Nicht ohne meinen SchutzengelJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 4: Nicht ohne meinen Schutzengel
Ein Indianer will Cocco Bill und Slowtrot angreifen, während diese schlafen. Aber Bartholomew - Cocco Bills Schutzengel - kommt ihm in die Quere. Nachdem sich Bartholomew bei den Zuschauern kurz vorgestellt hat, erzählt er uns seine Geschichte; wo er herkommt und wie es dazu kam, daß er Cocco Bills Schutzengel wurde. Wir erfahren, daß Cocco Bill dem Tod schon oft von der Schippe gesprungen ist und wem er das zu verdanken hat. Wir erfahren weiterhin, daß Bunz auch einen Schutzengel hat und daß dieser - genau wie Bartholomew - mit den Schwierigkeiten seines Schützlings zu kämpfen hat. Zum Schluß gibt Bartholomew dem Zuschauer noch einen guten Rat und fliegt anschließend wieder in den Himmel. Aber bei einem Leben, wie Cocco Bill es führt, läßt der nächste Einsatz sicher nicht lange auf sich warten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick