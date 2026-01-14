Cocco Bill und zwei Komische VögelJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 14: Cocco Bill und zwei Komische Vögel
Der Sheriff von Rataplan City hat in seinem Safe die Schatzkarte von Black Feets Kriegsbeil liegen. Bunz, der in dieser Folge als Spielzeughändler arbeitet, will diese Karte von Good Killer, der natürlich alles andere als gut ist, stehlen lassen. Aber Brook the Ugly, der Häßliche, kommt Good Killer zuvor. Cocco Bill verfolgt die beiden durch die Wüste, und es gelingt ihm, das legendäre Kriegsbeil zu finden. Durch einen Trick mit zwei Friedenstauben, die die Indianer dann später bei dem Kriegsbeil finden, verhindert Cocco Bill, daß die Indianer einen Krieg anfangen, was natürlich zu ihrem Vorteil ist. Denn hätten sie den Friedensvertrag gebrochen, wäre Bunz durch den Verkauf von Spielzeugwaffen an sie reich geworden und wär außerdem noch in den Besitz ihres Landes gelangt, welches sie bei einem Krieg verloren hätten. Aber die Bösewichter wandern in den Knast, und die Indianer benutzen das Kriegsbeil, um für ihre Kinder Holzspielsachen herzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick