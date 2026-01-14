Cocco Bill und die ZwergeJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 9: Cocco Bill und die Zwerge
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill kommt nach Barbara City, um den Kamillentee zu probieren, für den die Stadt berühmt ist. Dort trifft er auf ein Zwergenvolk, die Mac Massives, die gegen Mami - welcher ein Handlanger von Bunz ist - und seine Bande kämpfen. Mami versucht mit allen Mitteln, an die Schweinefarm der Mac Massives zu kommen. Diese ist sehr wertvoll, da dort jegliche Art von Schwein gezüchtet wird. Aber Cocco Bill hilft den Mac Massives, und gemeinsam schaffen sie es, Mami und seine Bande auszutricksen und hinter Gitter zu bringen.
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6