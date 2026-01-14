Cocco Bill
Folge 3: Cocco Bill ganz klein
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill hat keine Erinnerung an seine Kindheit. Aus diesem Grund sucht er einen alten Indianer auf, Mad Eagle. Mit Hilfe dieses Medizinmannes, der in einem abgeschiedenen Canyon lebt, gelingt es Cocco Bill, sich an seine Kindheit zu erinnern. Der Medizinmann läßt mit Hilfe von Magie Cocco Bills Kindheit und seine Jugend noch einmal vor Cocco Bill erscheinen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6