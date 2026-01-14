Cocco Bill
Folge 41: Wer ist Cocco Bill?
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Dank eines speziellen Tranks gelingt es Bunz Barabunz, Cocco Bills Gedächtnis auszulöschen. Er kann jetzt mit ihm machen, was er will, und hofft, daß er ihm nicht mehr in die Quere kommt, da er sich das Land der Indianer aneignen will. Aber Cocco Bill erlangt sein Gedächtnis rechtzeitig wieder. So entgeht der der Hochzeit mit Osusanna und schafft es, Bunz zu überführen, der die Indianer jetzt nicht mehr unter Druck setzen kann und als Entschädigung auch noch sein eigenes Land an sie abtreten muß.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6