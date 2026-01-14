Cocco Bill und die KopfgeldjägerJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 43: Cocco Bill und die Kopfgeldjäger
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bunz Barabunz bildet Ganoven aus, um sie auf diverse Raubzüge zu schicken. Es geht ihm nur darum, das auf sie ausgesetzte Kopfgeld und natürlich die Beute zu kassieren. Zu diesem Zweck hat er eigens einen Kopfgeldjäger engagiert. Doch Cocco Bill kommt ihm auf die Schliche. Er braucht die Mithilfe eines Super-Verbrechers, den er zunächst aus einem besonders gesicherten Gefängnis befreien muß. Er und der Kopfgeldjäger werden von Cocco Bill geläutert in die Freiheit entlassen, Bunz Barabunz muß mit den von ihm reingelegten Ganoven die Zelle teilen.
