Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 12: Die verschwundene Patientin
41 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
1979 verschwindet die junge Janie Landers aus einem Heim für Menschen mit Behinderung. Als ihre Leiche gefunden wird, gibt es viele Verdächtige. Es soll jedoch noch Jahre dauern, bis der Täter und die Gräueltaten in der Einrichtung ans Licht kommen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC