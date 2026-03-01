Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Die verschwundene Patientin

Kabel Eins Doku Staffel 3 Folge 12 vom 19.03.2026
Die verschwundene Patientin

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 12: Die verschwundene Patientin

41 Min. Folge vom 19.03.2026 Ab 12

1979 verschwindet die junge Janie Landers aus einem Heim für Menschen mit Behinderung. Als ihre Leiche gefunden wird, gibt es viele Verdächtige. Es soll jedoch noch Jahre dauern, bis der Täter und die Gräueltaten in der Einrichtung ans Licht kommen.

