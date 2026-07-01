Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 9: Verscharrt im Wald
42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Im Dezember 1985 werden im Wald von Schuylkill Haven, Pennsylvania, menschliche Knochen entdeckt. Untersuchungen ergeben, dass sie zu dem 13-jährigen David Reed gehören. Schädelbrüche deuten auf Mord hin.
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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: A&E Television Networks, LLC