Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Das heilige Versprechen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 19.02.2026
Folge 8: Das heilige Versprechen

42 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Shirley Soosay verschwindet spurlos im Jahr 1980. Ihre Nichte Violet verspricht ihrer Großmutter, Shirley aufzuspüren und sie nach Hause zu bringen. Erst Jahrzehnte später wird das Verbrechen an der jungen Frau endlich aufgeklärt

Kabel Eins Doku
