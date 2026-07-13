Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 7: Festival-Queen
42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Im Juni 1985 wird eine 20-jährige Festival-Königin brutal ermordet aufgefunden. Die kleine Gemeinde Nixa in Missouri ist überzeugt, dass ein wohlhabender örtlicher Geschäftsmann Blut an den Händen hat, doch fünfundzwanzig Jahre später entlarvt eine DNA-Analyse den wahren Täter.
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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: A&E Television Networks, LLC