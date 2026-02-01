Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 6: Tödliches Inferno
42 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Ein tödlicher Hausbrand zerreißt eine Familie. Die Ermittler vermuten, dass ein Verbrechen dahintersteckt. Eine Mutter macht sich daraufhin auf eine Jahrzehnte währende Suche nach der Wahrheit über das Schicksal ihrer vermissten jugendlichen Tochter und deren bester Freundin.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC