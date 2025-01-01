Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Mord auf Bestellung

WarnerStaffel 1Folge 11
Mord auf Bestellung

Mord auf BestellungJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 11: Mord auf Bestellung

44 Min.Ab 12

Ein ehemaliger College-Professor, Roy Minard, bittet Rush darum, die Akten eines Mordfalls erneut zu öffnen, in dem er einst einer der Hauptverdächtigen war. Es ging damals um den Mord an einer seiner Studentinnen, Holly Rickter, mit der er eine Affäre hatte. Zwar fand man keine Beweise dafür, dass er sie umgebracht hatte, aber er hatte dennoch den Dienst quittieren müssen. Noch immer beteuert er seine Unschuld und erörtert gegenüber Rush eine neue Theorie des Falles ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen