Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: Sprung in den Tod
45 Min.Ab 12
Rush und Valens beschäftigen sich mit einem Fall, in den Rosie Miles verwickelt ist, die allmählich aus einem zwei Jahre dauernden Koma erwacht. Rosie hat keinerlei Erinnerung an die Ermordung ihrer Tochter Toya. Die einzigen Anhaltspunkte für Rush sind ein unbekannter Mann, der kurz nach Toyas Tod aus dem Gebäude floh, sowie ein anonymer Anruf, der genau diesen Flüchtigen genauestens beschrieb. Dann taucht überraschend ein Video aus einer Überwachungskamera auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen