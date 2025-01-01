Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 16: Freiwillige
44 Min.Ab 12
Bei der Unterkellerung eines neuen Gebäudes findet man auf der Baustelle Überreste menschlicher Leichen. Es stellt sich heraus, dass es sich um die Körper des 1969 verschwundenen Paares Gerard und Julia handelt, die damals Mitte zwanzig waren. Als die Detectives Nachforschungen über das Leben der beiden anstellen, finden sie heraus, dass Gerard und Julia aktive Mitstreiter der Sixties-Gegenkultur waren und zum damaligen Underground gehörten. Doch warum mussten sie sterben?
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
