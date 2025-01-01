Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 13: Der letzte Brief
43 Min.Ab 16
Rush bekommt es mit ihrem ältesten Mordfall zu tun, als Sarah Tucker, die 40-jährige Enkelin von Sadie Douglas, bei ihr auftaucht. Sarah hat Briefe ihrer Großmutter gefunden, einer farbigen Frau, die 1939 umgebracht wurde, und diese Briefe bringen neues Licht in den nie aufgeklärten Fall. Immer wieder ist von einem Milchmann die Rede, der das Haus belieferte, in dem Sadie wohnte. Offenbar gehörten er und ein Kollege einer Organisation weißer Rassisten an und bedrohten Sadie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen