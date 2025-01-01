Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 14: Der Junge im Karton
41 Min.Ab 12
Rush und Valens öffnen nach Jahrzehnten erneut die Akten eines nie gelösten Mordfalles. Arnold Collier, ein sechsjähriger Waisenjunge, wurde 1958 tot auf einem freien Feld aufgefunden. Aus dem ehemaligen Waisenhaus, in dem Arnold lebte, ist mittlerweile eine Kindertagesstätte geworden. Die Detectives verhören mehrere Nonnen, die immer noch in dem Gebäude arbeiten. Die mittlerweile erwachsene Schwester des Jungen kann Valens und Rush auf die richtige Spur bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen