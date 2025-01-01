Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 14
41 Min.Ab 12

Rush und Valens öffnen nach Jahrzehnten erneut die Akten eines nie gelösten Mordfalles. Arnold Collier, ein sechsjähriger Waisenjunge, wurde 1958 tot auf einem freien Feld aufgefunden. Aus dem ehemaligen Waisenhaus, in dem Arnold lebte, ist mittlerweile eine Kindertagesstätte geworden. Die Detectives verhören mehrere Nonnen, die immer noch in dem Gebäude arbeiten. Die mittlerweile erwachsene Schwester des Jungen kann Valens und Rush auf die richtige Spur bringen ...

