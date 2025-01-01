Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Gerechtigkeit

WarnerStaffel 5Folge 10
Gerechtigkeit

GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 10: Gerechtigkeit

43 Min.Ab 12

Der Fall eines 1982 auf dem Campus erschossenen Elitestudenten wird wieder aufgerollt, nachdem ein Unbekannter auf seinen Grabstein das Wort "Vergewaltiger" geschrieben hat. Die Ermittler decken auf, dass der Tote der Vergewaltigung mehrerer Studentinnen beschuldigt wurde. Die Beschwerden der Mädchen wurden jedoch von der Polizei und der College-Verwaltung ignoriert. Die Anzahl der Verdächtigen erhöht sich für die Ermittler damit schlagartig.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen