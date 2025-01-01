Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Familie 8108

WarnerStaffel 5Folge 11
Familie 8108

Familie 8108Jetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 11: Familie 8108

44 Min.Ab 12

Im Jahr 1945 wird der Vater einer Amerikanerin japanischer Herkunft ermordet. Nun möchte die Frau, dass Lilly den Fall wieder aufnimmt. Die Ermittlungen führen sie zurück in eine grausame Vergangenheit: Um japanischstämmige Amerikaner in der Zeit nach dem Überfall auf Pearl Harbor vor Ausschreitungen zu schützen, wurden sie in Lager gesperrt - Gewalt und Tod waren allgegenwärtig ... Indes will Stillman seinen Job hinschmeißen und Lilly versucht alles, um ihn davon abzuhalten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen