Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 13: Spider
44 Min.Ab 16
Im Jahr 1998 wurde ein 17-jähriges Mädchen ermordet. Lilly Rush und ihr Team nehmen den Fall wieder auf, als ihr Vater verhaftet wird, weil er in betrunkenem Zustand ein dreijähriges Mädchen zusammengeschlagen hat. Bald stellt sich heraus, dass der Mann das damalige Mordopfer missbraucht hat. Den Ermittlern gibt jedoch die Tatsache Rätsel auf, dass das Mädchen kurz vor dem Tod mit einem Neonazi weggelaufen ist. Sie stoßen in eine Welt vor, in der Gewalt und Hass dominieren ...
