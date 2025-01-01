Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 17: Verfolgt
41 Min.Ab 12
Rachel fand im Alter von fünf Jahren ihre Mutter erhängt auf dem Dachboden - sie litt an einer Geisteskrankheit. Weil sie befürchtet, dass die Krankheit erblich sein könnte, spricht sie mit ihrer Tochter Liza nie darüber. Diese findet jedoch zufällig den Abschiedsbrief der Großmutter und kann nun beweisen, dass es nicht ihre Handschrift ist. Lilly und ihr Team machen sich sofort auf die Suche nach dem Mörder der Großmutter und rollen den Fall aus dem Jahr 1962 neu auf ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen