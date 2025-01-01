Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 14: Eine fremde Welt
43 Min.Ab 12
In einem Lagerraum in einer Highschool für Gehörlose finden die Ermittler Spuren von Blut, das zu einem seit 2006 vermissten Jugendlichen gehört. Lilly Rush und die Detectives müssen in diesem Fall jedoch nicht nur den Mörder des Teenagers finden, sondern auch dessen Körper. Nick sieht nur eine Möglichkeit: Er versucht, die Gebärdensprache zu lernen und kommt dadurch dem Täter auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
