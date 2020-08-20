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Coras House of Love

Folge 1

JoynStaffel 1Folge 1vom 20.08.2020
Folge 1

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Coras House of Love

Folge 1: Folge 1

58 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Zehn Singlemänner ziehen für acht Tage bei Cora Schumacher ein, um ihr den Hof zu machen. Sie ist auf der Suche nach ihrem Mister Right und will sehen, wie sich die Teilnehmer im Alltag schlagen. Dabei gibt es auch psychologische Spielchen.

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